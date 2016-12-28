Новый старый глава, обвинения в коррупции, конфликты: итоги года в Чечне

Наиболее значимые события, которые произошли в Чечне в 2016 году

Грозный, , 16:13 — REGNUM Среди наиболее значимых событий, произошедших в уходящем году в Чечне, стали выборы главы республики и парламента региона.

Выборы главы республики

18 сентября в Чечне состоялись выборы главы республики. Нового руководителя Чечни выбирали прямым голосованием все жители региона. На пост руководителя субъекта претендовали председатель Общественной палаты республики Гаирсолт Басаев, Идрис Усманов от «Партии роста», Султан Денильханов от «Справедливой России» и временно исполняющий обязанности главы Чечни Рамзан Кадыров.

За кандидатуру Кадырова отдали свои голоса 97,94% избирателей. День вступления в должность главы республики совпал с 40-летием чеченского лидера и 198-й годовщиной со дня основания города Грозного.

Также по теме: Рамзан Кадыров официально возглавил Чечню в третий раз

В единый день голосования в Чечне был также избран новый состав парламента республики. Несмотря на то, что до окончания срока действия предыдущего законодательного органа оставалось почти два года, парламентарии приняли решение о самороспуске, с тем чтобы провести выборы одновременно с выборами главы республики в целях экономии бюджетных средств.

Год художника Петра Захарова

2016 год в Чеченской Республике был объявлен Годом художника Петра Захарова. Поводом для принятия такого решения главой Чечни стал двухсотлетний юбилей художника. По словам Рамзана Кадырова, известный живописец, чеченец, уроженец Дади-Юрта был гениальным художником и истинным сыном своего народа. Петр Захаров считается единственным в XIX веке профессиональным художником-чеченцем. Он подписывал свои картины «Захаров из чеченцев» или «Захаров-Чеченец».

Как считает главный редактор Союза писателей Чечни Имран Ирисханов, Захаров был прообразом главного героя поэмы Михаила Лермонтова «Мцыри».

В 2016 году были проведены юбилейные выставки картин Петра Захарова в Москве, Санкт-Петербурге и Грозном. В столице Чечни открыт сквер имени художника и установлен мемориальный комплекс на пересечении улиц С. Лорсанова и М. Гайрбекова.

Читайте также: В Чечне 2016 год объявлен Годом художника Петра Захарова

Борьба с терроризмом и преступностью

За минувший год боевики совершили несколько вылазок на территории Чечни. 9 мая два боевика устроили самоподрыв на контрольно-пропускном пункте, расположенном у автодороги «Грозный-Алхан-Кала». В результате взрыва были ранены шесть полицейских из сводного отряда полиции МВД по Башкирии.9 октября в Гудермесском районе Чечни были нейтрализованы девять боевиков, обстрелявшие полицейских. В ходе боестолкновения четыре силовика получили ранения.

17 декабря группа вооруженных бандитов напала на сотрудников полиции в Октябрьском районе Грозного. Они убили сотрудника ДПС и, открыв огонь, попытались скрыться. Однако в ходе преследования боевики были уничтожены. Спецоперацией руководил лично Рамзан Кадыров. Были уничтожены семь членов НВФ, еще четверо были задержаны.

Стоит отметить, что общее количество особо тяжких преступлений в Чечне в 2016 году снизилось на 31%, до 5% уменьшилось количество тяжких преступлений, почти на 16% снизилось число преступлений против личности.

Также по теме: В Гудермесском районе Чечни силовики ликвидировали девять боевиков

Боевики, ликвидированные в Грозном, входили в ячейку ИГИЛ*

Громкие конфликты

Обвинения жителя села Кенхи в адрес властей Чечни

В 2016 году в Чечне разгорелись несколько конфликтов, которые получили широкий общественный резонанс не только в республике.

Так, весной один из жителей селения Кенхи Шаройского района Рамазан Джалалдинов пожаловался на власти региона президенту РФ Владимиру Путину. По словам обратившегося, в селе процветает коррупция, оно находится в полуразрушенном состоянии после паводков и военных действий, в школах задерживают зарплату, а педагогические кадры настолько непрофессиональны, что не способны обучать детей.

Позже Джалалдинов извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за то, что оговорил чеченские власти и поблагодарил его за восстановление Шаройского района. Однако в декабре уходящего года на пресс-конференции в Москве он вновь заявил о коррупции в республике.

Читайте также: Житель села Кенхи публично обвинил власти Чечни в коррупции

«Черновик»: У жителя Кенхи, пожаловавшегося Путину на Кадырова, сожгли дом

Детские бои без правил

В октябре загорелся конфликт вокруг комментариев президента Союза смешанных боевых единоборств (ММА) России Фёдора Емельяненко по поводу проведения в Грозном детских боев без правил, в которых участвовали сыновья Рамзана Кадыров.

Спортсмену, который считает, что преждевременное участие в боях на одном уровне со взрослыми способно повредить как физическое, так и психологическое здоровье детей, глава Чечни ответил, что тот нарушил нормы этики и морали, выставив фото чужих детей и «спровоцировав под ним нелестные комментарии».

Между тем в Минспорте РФ признали незаконным участие детей в турнире по смешанным единоборствам. Турнир в Чечне не был согласован ни с Минспортом, ни с Союзом ММА России.

Читайте по теме: Минспорта РФ: Детские бои без правил в Чечне — это нарушение

Кадыров осудил Емельяненко за критику: «Русские богатыри так не поступают!»