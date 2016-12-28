Латвии удалось устроить на работу всего одного беженца

Рига, , 16:12 — REGNUM За 2016 год в Государственном агентстве занятости Латвии зарегистрировались 33 человека со статусом беженца или альтернативным статусом — 18 из них получают поддержку от государства, заявила директор агентства Эвита Симсоне, сообщает портал Skaties.lv.

Главной проблемой искатели убежища считают требования по знанию государственного языка. Кроме того, как отмечает Симсоне, различается отношение работодателей к беженцам.

Она также уточнила, что на сегодняшний день работу смог найти один человек.

«В одном случае нам удалось найти для человека работу в супермаркете, где он работает помощником. Другой человек попал в швейный цех, однако ознакомившись с работой и условиями, к сожалению, он понял, что работа ему не по силам», — рассказала Симсоне.

Напомним, по последним данным Управления по делам гражданства и миграции, Латвия приняла в рамках программы перемещения ЕС 169 человек, из них статус беженца получили десять, альтернативный статус — 59 человек.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в начале ноября стало известно, что все из 23 беженцев, получивших статус, покинули Латвию. Основные сложности, с которыми в Латвии столкнулись беженцы — поиск жилья, получение медпомощи, а также трудоустройство. Эти обстоятельства делают жизнь беженцев не слишком радостной. Большинство беженцев, которые попадают в Латвию, не хотят здесь оставаться и бегут из страны, отправляясь в другие государства Шенгенской зоны, которые им представляются более привлекательными, чем Латвия.

Читайте ранее в этом сюжете: Почти все беженцы, принятые Латвией, отправились в Германию