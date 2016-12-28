Среда, 28 Декабря 2016 года
17:20:40 МСК

Большинство латвийцев не доверяют партиям, Сейму и правительству: опрос

Общество
Недоверие среди населения стремительно растет
Флаг Латвии
txd
Флаг Латвии

Рига, 28 Декабря 2016, 16:09 — REGNUM  

Меньше всего жители Латвии доверяют политическим партиям, Сейму и правительству, при этом в последние годы кризис недоверия к ним только углубляется, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром социологических исследований SKDS, сообщает газета Neatkarīgā rīta avīze.

По итогам опроса, проведенного по заказу Neatkarīgā rīta avīze, в декабре 2016 года самый низкий отрицательный рейтинг, минус 77, был у политических партий. Партиям доверяют всего 7% опрошенных, не доверяют — 84%, остальные респонденты не имеют конкретной точки зрения. Далее следует Сейм Латвии, рейтинг которого составляет минус 70,3. Рейтинг правительства страны — минус 54,7.

Стоит отметить, что последние несколько лет недоверие населения Латвии к политикам только росло, так если в конце 2014 года партиям доверяли 14% опрошенных, то в 2016 году, всего 7%. Также доверие к Сейму уменьшилось с 24% до 12%, к правительству — с 27% до 19%.

В свою очередь, самым высокий рейтинг доверия среди латвийцев получили образовательные учреждения, армия и церковь. Так, в декабре 2016 года рейтинг составил соответственно плюс 61,4, 38,6 и 34,1. Однако и эти учреждения в последние годы теряют доверие: к учреждениям образования доверие снизилось с 78% в 2014 году до 76% в 2016 году, к вооруженным силам — с 65% до 61%, к церкви — с 66% до 57%.

Также положительный рейтинг доверия, плюс 28,5 получил президент Латвии Раймонд Вейонис, однако и к нему доверие снизилось с 65% до 58%.

Стоит отметить, что жители Латвии стали меньше доверять и средствам массовой информации. Так, доверие к радио снизилось с 61% в 2014 году до 55% в 2016 году, к телевидению — с 62% до 51%, к печатным СМИ — с 50% до 39%, к информационным интернет-порталам — с 42% до 35%.

Положительный рейтинг доверия в конце 2016 года также был у самоуправлений — плюс 18,4, Банка Латвии — плюс 16,4, медицинских учреждений — плюс 6,3, профсоюзов — плюс 6,1. Отрицательным он был у неправительственных организаций — минус 0,8, и коммерческих банков — минус 12,5.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, президент Латвии Раймонд Вейонис заявил, что недоверие между обществом и политиками растет: «Пропасть между обществом и парламентом, обществом и правительством только расширяется». Вейонис также считает, что премьер — министр Латвии Марис Кучинскис должен проанализировать, кто виноват в сложившейся ситуации: «Под каждой ошибкой всегда есть конкретное имя, фамилия. Принятые правительством и Сеймом решения, еще раз подтверждают, что не всегда депутаты полностью знакомятся со всеми предлагаемыми законодательными нормами, и голосование проходит по партийному принципу. Нужно увеличить ответственность политиков за каждое решение», — добавил Вейонис.

Читайте ранее в этом сюжете: Работу латвийского правительства негативно оценивают 74% жителей: опрос

Читайте развитие сюжета: Латвийская конфедерация работодателей недовольна работой правительства

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социологические опросы
Главное сегодня
NB!
28.12.16
Претензии Польши к «Газпрому»: «Варшава может остаться ни с чем»
МоскваРоссия Газодобыча и транспортировка газа Экономика
NB!
28.12.16
Мария Захарова «ответила» на претензии ИА REGNUM
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.12.16
Редакция ИА REGNUMОткрытое письмо ИА REGNUM главе МИД России Сергею Лаврову
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.12.16
«Город Дерибаса, Ахматовой, Ильфа, Утесова оказался под пятой национализма»
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Политика
NB!
28.12.16
Законопроект о реформировании банковской системы России внесен в Госдуму
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
28.12.16
Саркис ЦатурянПолитэкономия Ближнего Востока: как США воевали с Китаем в 2016 году
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
28.12.16
Станислав СтремидловскийВатикан-2017: сто лет Фатиме, революция Трампа и оппозиция папе Франциску
Ватикан Главное о Ватикане Политика
NB!
28.12.16
Дмитрий ТёткинОскорбление родины как борьба со скукой
МоскваРоссия Литература Культура
NB!
28.12.16
Премьер Эстонии заверил Маккейна, что страна останется верным вассалом США
ТаллинЭстония Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
28.12.16
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMС 2019 года «реверсного» газа из ЕС для Украины не будет: обзор энергетики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
28.12.16
СМИ: Пилоты Ту-154 усугубили ситуацию с неуборкой закрылков до критической
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
28.12.16
Радио REGNUM: первый выпуск за 28 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
28.12.16
Россия испытывает новый «точечный» препарат от рака
МоскваРоссия Онкологические заболевания Общество
NB!
28.12.16
В сети появились первые снимки новейшего китайского истребителя J-31
ПекинКитай Армия Китая Техника
NB!
28.12.16
New York Times: Глава РУСАДА заявила о сговоре в РФ в сфере допинга
МоскваРоссия Допинговые скандалы Спорт
NB!
28.12.16
Премьер-министр Японии: Мы больше никогда не будем вести войну
ВашингтонСША Американо-японские отношения Политика
NB!
28.12.16
Максим ИсаевВнешняя политика Трампа должна строиться на реализме — National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
28.12.16
Депутаты на корпоративе у Порошенко устроили «шикарные драки» — СМИ
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
NB!
28.12.16
Редакция ИА REGNUMИА REGNUM подает в суд на Марию Захарову за клевету
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.12.16
«2016-й — год выхода экономики России из пике» — эксперт
ЯкутскРоссия Итоги 2016 года Экономика
NB!
28.12.16
«Нефть стремится к $56»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
28.12.16
«Рубль готовится протестировать отметку 60»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
ещё главное