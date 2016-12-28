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Прирост населения в России за 9 месяцев составил более 18 тыс. человек

Общество
Численность постоянного населения составила 146,7 млн человек

Москва, 28 Декабря 2016, 16:06 — REGNUM  По итогам 9 месяцев 2016 года в целом по Российской Федерации отмечается естественный прирост населения, который составляет 18,1 тыс. человек, сообщили в Минтруда РФ.

В январе-сентябре 2016 года родились 1435,3 тыс. человек, умерли 1417,1 тыс. человек.

По оценке Росстата, численность постоянного населения Российской Федерации на 1 сентября 2016 г. составила 146,7 млн человек.

По оперативным данным Росстата, на ноябрь 2016 года ожидаемая продолжительность жизни в России составила 71,96 года, в том числе 66,60 года у мужчин и 77,23 года у женщин.

Как отметили в ведомстве, добиться положительной динамики удалось благодаря реализации мер государственной поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием детей, которые показали высокую демографическую эффективность.

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