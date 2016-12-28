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Скорая помощь Киргизии перейдет на автоматизированную систему управления

Общество
На расширение автопарка в 2017 году медикам выделят свыше 17,5 млн рублей

Бишкек, 28 Декабря 2016, 15:55 — REGNUM  Станция скорой медицинской помощи столицы Киргизии в 2017 году намерена начать использовать автоматизированную систему оповещения и управления. Об этом заявил главный врач этого медицинского подразделения Искендер Шаяхметов сегодня, 28 декабря.

По его словам, действующая система уже давно морально и технически устарела, а новая, разработанная в Бишкеке, уже внедрена на алматинской станции скорой помощи. «Если коротко: у врача будет коммуникатор, в машине — навигатор. И часть вызовов, минуя рацию, будет поступать врачу на коммуникатор. Естественно, эта система будет, с одной стороны, облегчать работу, а с другой — начнем более жестко контролировать», — пояснил он.

Также представитель Скорой помощи отметил, что использующаяся при этом GPS-навигация позволит врачам действовать наиболее оптимально, а встроенное мобильное приложение поможет оказывать более качественную медицинскую помощь за счет наличия базы данных пациентов.

В свою очередь, заместитель директора столичного Департамента здравоохранения Тилек Жантайбеков сообщил о том, что в 2017 году на пополнение автопарка Бишкекской станции скорой медпомощи, по предварительным данным, планируется потратить свыше 20 млн сомов (более 17,5 млн рублей).

«Несмотря на то, что сегодня существует всего лишь 38 бригад, вы работаете с огромной нагрузкой и обеспечиваете экстренной помощью весь город — почти полуторамиллионное население. В этом году мы хотели закупить еще 10 автомобилей, но у нас по различным причинам это сделать не получилось», — констатировал чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время в Киргизии действует более 1800 государственных медицинских учреждений, в том числе: 142 больницы, порядка 700 центров семейной медицины (поликлиник) и более 1000 фельдшерско-акушерских пунктов.

В стране насчитывается около 12 тыс. врачей и 40 тыс. других медработников, при этом дефицит медицинских кадров составляет порядка 20%. В частност, на Бишкекской станции Скорой помощи работают 39 бригад, в то же время реальная потребность киргизской столицы — 120 бригад.

Отметим также, что согласно данным министерства здравоохранения этой среднеазиатской республики, киргизские врачи испытывают нехватку около 200 спецавтомобилей. При этом до 60% машин в автопарках государственных медицинских организаций давно исчерпали свой технический потенциал.

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