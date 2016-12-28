Десятки боевиков «Боко Харам» сдались властям Нигерии

Абуджа, , 15:50 — REGNUM Десятки боевиков радикальной исламистской группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сдались властям Нигерии на юге страны, говорится в заявлении МВД Нигерии, сообщает 28 декабря Reuters.

31 боевик, уроженцы города Диффа, которые пополнили ряды «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) несколько лет назад, решили сдаться. Задержанные боевики рассчитывают на помилование правительства и готовы участвовать в восстановлении страны, пострадавшей от кровопролитных столкновений.

Напомним, ранее президент Нигерии Мухаммаду Бухари заявил, что 22 декабря был уничтожен последний лагерь боевиков «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на северо-востоке штата Борно, расположенный в лесном массиве Самбиса.

Война группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с правительством Нигерии идет в провинции Борно на северо-востоке африканской страны с 2011 года, жертвами кровопролитного противостояния стали десятки тысяч человек, не менее 2,5 миллионов бежали из провинции в другие районы Нигерии или в соседние страны.

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