Петербуржцам подарили «Литературный поезд» в метро

Санкт-Петербург, , 15:52 — REGNUM На первой («красной») линии Петербургского метрополитена сегодня запустили так называемый Литературный поезд.

Как сообщила 28 декабря пресс-служба подземки, новый восьмивагонный состав в красном исполнении украшен изнутри отрывками из произведений великих русских писателей и поэтов, чьи имена связаны с историей Петербурга. Среди них — Александр Пушкин, Фёдор Достоевский, Николай Чернышевский, Владимир Маяковский, поэты Серебряного века.

В торжественной церемонии запуска состава участвовали студенты Российского Государственного института сценических искусств. Для первых пассажиров «Литературного поезда» они прочитали отрывки из поэмы «Евгений Онегин», а также стихи Владимира Маяковского и поэтов Серебряного века.

Как считают в метрополитене, появление в подземке таких вагонов позволит популяризировать классическую русскую литературу и поднять интерес к ней у жителей и гостей города.

Добавим, что весной и летом 2016 года в метро Петербурга курсировал поезд «Мобильная библиотека». Тематический состав был оформлен внутри и снаружи элементами, связанными с книгами и чтением: стилизованные книжные полки, изречения великих писателей и даже небольшой нарисованный камин.

Внутри поезда пассажиры могли воспользоваться специальным сервисом. Зарегистрировавшись на сайте через интернет, пользователь получал возможность скачать любую из представленных в открытом доступе книг.