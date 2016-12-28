Среда, 28 Декабря 2016 года
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Петербуржцам подарили «Литературный поезд» в метро

Общество
Состав украшен цитатами из произведений русских литераторов
«Литературный поезд» в Петербургском метрополитене
Иллюстрация: Metro.spb.ru
«Литературный поезд» в Петербургском метрополитене

Санкт-Петербург, 28 Декабря 2016, 15:52 — REGNUM  На первой («красной») линии Петербургского метрополитена сегодня запустили так называемый Литературный поезд.

Как сообщила 28 декабря пресс-служба подземки, новый восьмивагонный состав в красном исполнении украшен изнутри отрывками из произведений великих русских писателей и поэтов, чьи имена связаны с историей Петербурга. Среди них — Александр Пушкин, Фёдор Достоевский, Николай Чернышевский, Владимир Маяковский, поэты Серебряного века.

В торжественной церемонии запуска состава участвовали студенты Российского Государственного института сценических искусств. Для первых пассажиров «Литературного поезда» они прочитали отрывки из поэмы «Евгений Онегин», а также стихи Владимира Маяковского и поэтов Серебряного века.

Как считают в метрополитене, появление в подземке таких вагонов позволит популяризировать классическую русскую литературу и поднять интерес к ней у жителей и гостей города.

Добавим, что весной и летом 2016 года в метро Петербурга курсировал поезд «Мобильная библиотека». Тематический состав был оформлен внутри и снаружи элементами, связанными с книгами и чтением: стилизованные книжные полки, изречения великих писателей и даже небольшой нарисованный камин.

Внутри поезда пассажиры могли воспользоваться специальным сервисом. Зарегистрировавшись на сайте через интернет, пользователь получал возможность скачать любую из представленных в открытом доступе книг.

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