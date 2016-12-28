В калужском Малоярославце состоялся второй православный форум

Калуга, , 15:42 — REGNUM Второй Свято-Никольский Черноостровский форум «От духовного возрождения провинции к возрождению России» состоялся в калужском городе Малоярославец. В его работе приняли участие представители органов власти, педагоги, священнослужители, журналисты. Тема этого года — «Духовная безопасность в современной России».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, в ходе пленарного заседания и работы по секциям обсуждались вопросы духовного воспитания молодежи и приобщения ее к православной культуре, безопасности личности в век высоких технологий, противодействия экстремизму в молодежной среде, духовной безопасности при пользовании информационными сетями, влияния кино на нравственное состояние общества и другие.

С докладом «Исторические корни российского суверенитета» на пленарном заседании выступил министр внутренней политики и массовых коммуникаций области Олег Калугин. Он подчеркнул значимость проведения данного форума в условиях существующих вызовов и угроз нашей стране и напомнил о важности уважения к истории страны для формирования её будущего: «Мы живём в эпоху глобализации. Это сложный процесс, который умаляет национальный суверенитет государств в пользу транснациональных компаний, поэтому эту тему важно не замалчивать. Для этого мы должны эффективно использовать историю государства, потому что именно там находятся корни суверенитета нашей страны. Важно вовлекать детей в процесс изучения ее истории. И это одна из форм духовной безопасности нашей современной России».