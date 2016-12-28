В Брянской области 25 человек заболели «гонконгским» гриппом

Эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ в регионе превышен на 59%

Брянск, , 15:38 — REGNUM В Брянской области зарегистрировано 25 случаев заражением «гонконгским» гриппом (A (H3N2)), сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора. Всего уровень заболеваемости превысил порог эпидемии на 59%. В регионе введены ограничительные меры.

Всего с 19 по 25 декабря 2016 года темпы прироста заболеваемости составили 27,4%. При этом больше всего заболевших среди школьников — здесь эпидемпорог превышен почти на 83%. Среди взрослого населения эпидемпорог превышен на 59,6%, среди детей от трех до шести лет — на 27,8%. Младенцы, к счастью, болеют меньше. Здесь до превышения эпидемиологического порога еще 3,4%.

«В Брянске за 52-ю неделю текущего года темп прироста заболеваемости гриппом и ОРВИ в сравнении с предыдущей неделей составил 25,2%, эпидемический порог превышен на 47,8%», — говорится в сообщении пресс-службы.

Больше всего заболевших в областном центре — дети, которые посещают детские сады, и школьники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на 19 декабря, в Брянской области было зафиксировано всего шесть случаев «гонконгского» гриппа. Таким образом, за неделю им заболели 19 человек.

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