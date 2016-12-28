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Сообщение о детях, убитых красноярскими студентками, оказалось неправдой

Общество
Пугающая информация подверглась тщательной проверке и не нашла подтверждения

Красноярск, 28 Декабря 2016, 15:26 — REGNUM  Директор Красноярской региональной общественной организации «Общаги» распространила в эфире одной из радиостанций недостоверную информацию о захоронении на пустыре детей, убитых студентками Сибирского федерального университета (СФУ). Об этом ИА REGNUM сегодня, 28 декабря, сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Проверка сведений, озвученных Ольгой Суворовой, проводилась по поручению прокуратуры сотрудниками МВД. Женщина рассказала о совершении студентками СФУ убийств новорожденных детей и сокрытии их трупов на пустыре, уточнили в краевой прокуратуре.

Суворову опросили в полиции и прокуратуре. Она пояснила, что «об убийстве детей ей известно со слов нескольких знакомых». При этом она назвала их персональные данные. Однако те, про кого она говорила, не подтвердили эту информацию, сообщив, что о фактах убийств новорожденных детей им ничего не известно.

«В рамках проведенных оперативно-разыскных мероприятий распространенная Суворовой информация также подтверждения не нашла», — говорится в сообщении ведомства. В прокуратуре сделали вывод, что в прямом эфире радио представитель общественной организации «распространила слухи под видом достоверной информации».

Стоит отметить, что, по сообщениям местных массмедиа, общественница Ольга Суворова, о которой идет речь, выступает за установку так называемых бэби-боксов в Красноярске. Мнение экспертов ИА REGNUM о распространении «ящиков для детей» и об их истинном назначении читайте в сюжете «Беби-боксы».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Сибири это не единственная жуткая история, касающаяся захоронений и кладбищ, вызвавшая большой общественный резонанс. Здесь стоит напомнить о кемеровской истории о гробах в траншее.

Ранее в интернете появился видеоролик, на котором гробы скидывают в траншею. Чтобы выяснить, что происходит на видео, в администрации города Кемерово создали специальную комиссию.

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Власти города заявили, что кадры сделаны на одном из кладбищ Кемерово. Ранее уточнялось, что речь идет о муниципальном предприятии, которое выполняло работы по захоронению биоотходов.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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