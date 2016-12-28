Глава Ивановской области: Возврат полотен Левитана — знаковое событие

«Этого момента мы все ждали более двух лет»

Иваново, , 15:22 — REGNUM Губернатор Ивановской области Павел Коньков назвал возвращение картин, похищенных из Дома-музея Левитана в городе Плёсе (Ивановская область) в 2014 году, знаковым событием не только для региона, но и для всего мирового искусства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в сообщили пресс-службе правительства региона.

Комментируя сообщения Министерства внутренних дел о том, что обнаружены украденные в 2014 году картины Левитана «Овраг за забором», «Тихая речка», «Полустанок», «Речная заводь» и «Розы», Коньков выразил благодарность российским правоохранительным органам, сотрудникам ФСБ и всем участникам расследования.

«Для региона, для всего мира искусства это, безусловно, знаковое событие. Этого момента мы все ждали более двух лет, с тех пор как эти произведения были утрачены», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, картины были обнаружены в ходе задержания двух граждан России — жителей Нижнего Новгорода — которые подозреваются в разбойном нападении на инкассаторскую машину и в ограблении банка.

Примечательно, что правоохранительные органы вышли на след этих лиц как грабителей, но в ходе обыска нашли пропавшую из музея картину. После этого были найдены ещё четыре полотна.

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