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В Калужской области после реконструкции открылась сельская школа

Общество
Общая стоимость работ составила 134,5 млн рублей, 125 из них – средства областного и районного бюджетов
Сельскую школу открыли после реконструкции.
Иллюстрация: Фото пресс-службы правительства Калужской области
Сельскую школу открыли после реконструкции.

Калуга, 28 Декабря 2016, 15:12 — REGNUM  В Медынском районе Калужской области 27 декабря состоялось открытие после реконструкции Кременской средней общеобразовательной школы. Как сообщили 28 декабря корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, в торжественном событии приняли участие министр сельского хозяйства области Леонид Громов, министр образования и науки области Александр Аникеев, руководство района, строители, местные жители, учащиеся.

Реконструкция сельской школы была начата в 2014 году и велась в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014−2017 годы и на период до 2020 года» и подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Калужской области» госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия Калужской области». Общая стоимость работ составила 134,5 млн рублей, 125 из них — средства областного и районного бюджетов.

В здании полностью заменена кровля и все коммуникации — водопровод, канализация, отопление, электросеть, вставлены новые оконные блоки, выполнены отделочные работы. Фасад облицован керамогранитом. Рядом установлена новая газовая котельная. К школе также пристроены спортивный зал и административно-бытовой комплекс. Учебные классы оснащены всеми необходимыми средствами обучения, мебелью, компьютерной техникой и так далее.

Кроме того, построено новое двухэтажное здание для дошкольной группы на 20 мест, в котором предусмотрены музыкальный и спортивный залы, игровая комната, спальня, прачечная, медицинский и методический кабинеты. Проведено благоустройство территории. К занятиям в обновленной школе 64 ученика смогут приступить уже в январе 2017 года, однако образовательное учреждение рассчитано на 120 мест — учащихся будут привозить на школьных автобусах из окрестных деревень.

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