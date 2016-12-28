Названа причина смерти Кэрри Фишер — принцессы Леи из «Звездных войн»

Вашингтон, , 15:07 — REGNUM Американская актриса Кэрри Фишер, получившая известность благодаря исполнению роли принцессы Леи Органы в фантастической саге «Звездные войны», умерла из-за остановки сердца. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на источники, близкие к семье актрисы.

Кэрри Фишер стало плохо на борту лайнера, летевшего из Лондона в Лос-Анджелес. Как только самолет приземлился в аэропорту, 60-летнюю актрису, находившуюся в критическом состоянии, доставили в больницу. Там ее подключили к аппарату искусственного обеспечения, однако состояние Фишер не улучшалось.

Отмечается, что близкие обсуждали возможное отключение актрисы от аппарата, однако 27 декабря ее сердце остановилось. Ранее считалось, что в самолете у актрисы случился сердечный приступ, однако, по-видимому, ее сердце просто перестало биться.

В 1977 году Кэрри Фишер исполнила роль принцессы Леи в картине Джорджа Лукаса «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда». Она снималась и в ряде следующих эпизодов киноэпопеи, вышедших в 1980-м, 1983-м и 2015-м годах. Актриса вновь сыграла Лею Органу и в восьмом эпизоде «Звездных войн», премьера которого намечена на 14 декабря 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Исполнительница роли принцессы Леи, актриса Кэрри Фишер, умерла в США