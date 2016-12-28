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В Мосгордуме приравняли встречи депутатов с избирателями к митингам

Общество
Законопроект, ограничивающий право московских депутатов всех уровней проводить встречи со своими избирателями приняли в Мосгордуме. Отныне законодательная ветвь власти должна будет заранее уведомлять исполнительную власть о необходимости встретиться со своими избирателями

Москва, 28 Декабря 2016, 15:49 — REGNUM  Отныне депутаты должны получать разрешение на встречи с избирателями у исполнительных органов власти Москвы, заявила 28 декабря корреспонденту ИА REGNUM депутат Мосгордумы Елена Шувалова. Парламентарий отметила, что принимая подобные законы Мосгордума явным образом обслуживает интересы капитала.

«Нас лишили основного инструментария нашей работы, встреч с нашими избирателями. Мосгордума публично призналась, что она представляет интересы не москвичей, а капитала. Потому что с москвичами она разрешила встречаться в строго отведенных и оборудованных для этого местах. То бишь в помещениях управы, если управа соблаговолит вам такие помещения предоставить», — подчеркнула Шувалова.

Комментируя действия парламентского большинства, принимающего такие законопроекты депутат отметила, что по ее мнению подобное поведение московской городской Думы, не укладывается ни в какие рамки. Поскольку этим нарушается не только конституционный принцип разделения властей, когда принят закон о том, что представительная власть должна согласовывать свои действия с властью исполнительной.

Обратила внимание депутат и на другую немаловажную правовую коллизию, а именно на то, что это прямое вмешательство Мосгордумы в федеральное законодательство, потому что в законе о митингах, шествиях и пикетировании четко определены субъекты организации этих мероприятий — это граждане, общественные объединения. А сейчас вводится новый субъект — депутат. Но это противоречит и закону и здравому смыслу, потому что депутат — носитель государственной власти, а митинги проводятся для того, чтобы обратиться в органы государственной власти.

«Необходимо понимать, что органы государственной власти не могут согласовывать ни митинги, ни шествия, потому что они сами являются той государственной властью, к которой обращается избиратель. Данный законопроект настолько чудовищно ставит все с ног на голову, что невозможно даже объяснить того, что произошло. Если применять эти нормы то все настолько чудовищно запутывается, что это в голове не умещается. Над Москвой спустилась черная ночь», — убеждена парламентарий.

Что же касается того, как проходило обсуждение и принятие в один день столь скандального законопроекта. Здесь тоже не обошлось без казусов, депутат отметила, что по ее наблюдениям принимать столь неоднозначную инициативу, народные избранники не спешили. По крайней мере, при приближении к голосованию зал заметно опустел, но, по всей видимости, руководству фракции парламентского большинства, волевым усилием удалось вернуть законотворцев в зал заседаний. В итоге порядка 30 человек проголосовали за, против законопроекта выступили только присутствующие на заседании депутаты КПРФ.

«С точки зрения правового, демократического государства то, что так стремительно были приняты поправки, не нормально. Но Московская городская Дума такую практику применяет. Давно сложилась практика, что, когда нужно «протащить» очередной одиозный закон, она быстренько это делает, сразу во всех чтениях. Данный случай не уникальный», — заключила Шувалова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 декабря в Мосгордуме рассматривали законопроект, направленный на дальнейшее совершенствование деятельности московских депутатов всех уровней. А именно предложение о том, чтобы приравнять встречи, которые народные избранники проводят со своими избирателями, к таким публичным мероприятиям, как митинги и шествия, следовательно, обязать парламентариев заблаговременно согласовывать данные мероприятия заблаговременно.

Подробности читайте здесь: Полиция попыталась сорвать встречу граждан с депутатом Мосгордумы

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