В Ливии обнаружено 11 тел утонувших мигрантов

Они пытались на лодке добриться до ЕС

Триполи, , 14:32 — REGNUM



Тела 11 мигрантов, погибших в результате утопления, были обнаружены на побережье близ Триполи, заявили в ливийском отделении организации Красный полумесяц. Об этом сообщает Figaro.

Как отметил Моханнад Аль-Саллах, доброволец организации, «команды подразделения Триполи организации Красный полумесяц обнаружили 27 декабря тела 11 человек, выброшенных» в большом числе мест на берегу моря близ столицы. Члены организации были направлены туда после сообщений местных жителей.

Согласно заявлению организации, опубликованному на их странице в Facebook, тела были обнаружены на пляжах на западе столицы. Жертвами стали мигранты, пытавшиеся добраться на лодке до ЕС. По данным ООН, с начала года при пересечении Средиземного моря погибли более 5 тыс. мигрантов.