Роспотребнадзор рекомендовал, как встретить Новый год, без вреда здоровью

Чтобы встретить Новый год, не навредив своему здоровью, нужно соблюдать простые рекомендации

Цитата из т/ф «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Реж. Эльдар Рязанов. 1975. СССР

Москва, , 14:29 — REGNUM



Новый год — один из самых любимых и долгожданных праздников не только для детей, но и для взрослых. Для того, чтобы встретить Новый год, не навредив своему здоровью, нужно соблюдать простые рекомендации, заявили в Роспотребнадзоре.

Приобретать продукты нужно с учетом сроков годности, условий для хранения и объема потребления семьей. Приобретать продукты питания только в установленных санкционированных местах.

Приготовление пищи

В новогодние дни возрастает риск пищевых отравлений и острых кишечных инфекций. Готовить пищу надо с учетом сроков годности продуктов питания, совместимости блюд и условий для хранения.

Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты (в первую очередь заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и холодец и др. На поверхности плохо промытых овощей также могут оставаться возбудители кишечных инфекций.

Потребление пищи и напитков

Новогодний стол, чаще всего, это изобилие калорийной пищи. Соблюдайте очередность блюд. Диетологами доказано, самое оптимальное съедать сначала салат, а затем уже более сытные вторые блюда и горячее.

Пусть на столе больше будет овощных салатов и закусок. Не нужно стремиться попробовать абсолютно все блюда. Чем разнообразнее всё отведанное за праздничным столом, тем больше нагрузка на пищеварительную систему.

Не садитесь за праздничный стол голодным. Диетологи советуют не пропускать 31 декабря завтрак, обед и ужин.

Не стоит всю ночь проводить за столом, смотря телевизор и поглощая пищу. Устройте для себя и своих гостей конкурсы, потанцуйте или погуляйте на свежем воздухе.