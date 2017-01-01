Индексация социальных выплат и пособий «замораживается»
Москва, 1 Января 2017, 01:15 — REGNUM Приостановление индексации ряда социальных выплат, пособий, компенсаций, денежного содержания государственных гражданских служащих, денежного довольствия военнослужащих, оплаты труда судей и иных выплат продлевается до 1 января 2018 года, сообщает ИА REGNUM. Соответствующий закон вступил в силу 1 января 2017 года. Индексация соответствующих выплат уже приостанавливалась в 2016 году.
В правительстве предложили продлить приостановление этих выплат «в связи с непростой экономической ситуацией». При этом будет действовать норма законодательства, согласно которым некоторые выплаты, компенсации и пособия все же будут индексироваться с 1 февраля 2017 года исходя из фактического индекса роста потребительских цен за 2016 год.
Одновременно субъектам РФ предоставлено право по своему усмотрению не индексировать такие выплаты либо заложить в региональный бюджет средства на индексацию. Закон позволит сэкономить в 2017 году 120,109 млрд рублей бюджетных средств, подсчитали в правительстве. «Пролонгация приостановления действия норм об индексации принимается на один год и носит временный характер», — отмечают в правительстве.
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