Индексация социальных выплат и пособий «замораживается»

Москва, , 01:15 — REGNUM Приостановление индексации ряда социальных выплат, пособий, компенсаций, денежного содержания государственных гражданских служащих, денежного довольствия военнослужащих, оплаты труда судей и иных выплат продлевается до 1 января 2018 года, сообщает ИА REGNUM. Соответствующий закон вступил в силу 1 января 2017 года. Индексация соответствующих выплат уже приостанавливалась в 2016 году.

В правительстве предложили продлить приостановление этих выплат «в связи с непростой экономической ситуацией». При этом будет действовать норма законодательства, согласно которым некоторые выплаты, компенсации и пособия все же будут индексироваться с 1 февраля 2017 года исходя из фактического индекса роста потребительских цен за 2016 год.

Одновременно субъектам РФ предоставлено право по своему усмотрению не индексировать такие выплаты либо заложить в региональный бюджет средства на индексацию. Закон позволит сэкономить в 2017 году 120,109 млрд рублей бюджетных средств, подсчитали в правительстве. «Пролонгация приостановления действия норм об индексации принимается на один год и носит временный характер», — отмечают в правительстве.