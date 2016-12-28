Число жертв алкогольного отравления в Пакистане достигло 34 человек

Исламабад, , 14:06 — REGNUM



Число жертв алкогольного отравления в Пакистане выросло до 34 человек, заявил источник в одном из медицинских учреждений. Об этом сообщает Europe1.

Прежде сообщалось о 24 жертвах, отравившихся накануне празднования Рождества в пакистанском городе Тоба-Тек-Сингх.

«Число погибших достигло 34 человек, после того, как ночью скончались еще десять отравившихся», — заявил доктор Азиф Мехмуд, возглавляющий общественную больницу города.

Он также отметил, что на сегодняшний день в больницах находится 105 человек, отравившихся фальсифицированным алкоголем.