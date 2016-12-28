Французский спецназ арестовал трех предполагаемых террористов
Двое из них были близки к радикальным кругам исламистов. Третий является фигурантом следствия отдела по борьбе с терроризмом французской столицы
Тулуза, Франция, 28 Декабря 2016, 13:32 — REGNUM
Сотрудники Полицейского спецназа Французской республики арестовали троих мужчин в ходе контртеррористических спецопераций в городе Тулузе и коммуне Кюньо (департамент Верхняя Гаронна), сообщает Figaro.
Двое из задержанных — мужчины 42 лет — были арестованы в ходе обыска квартиры в Тулузе. При них были обнаружены муляжи огнестрельного оружия, а также длинноствольное огнестрельное оружие. Оба мужчины были близки к радикальной исламистской среде.
В ходе третьего ареста под стражей оказался житель коммуны Кюньо. Он является фигурантом расследования отдела борьбы с терроризмом Парижа.
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