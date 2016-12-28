Французский спецназ арестовал трех предполагаемых террористов

Двое из них были близки к радикальным кругам исламистов. Третий является фигурантом следствия отдела по борьбе с терроризмом французской столицы

Тулуза, Франция, , 13:32 — REGNUM



Сотрудники Полицейского спецназа Французской республики арестовали троих мужчин в ходе контртеррористических спецопераций в городе Тулузе и коммуне Кюньо (департамент Верхняя Гаронна), сообщает Figaro.

Двое из задержанных — мужчины 42 лет — были арестованы в ходе обыска квартиры в Тулузе. При них были обнаружены муляжи огнестрельного оружия, а также длинноствольное огнестрельное оружие. Оба мужчины были близки к радикальной исламистской среде.

В ходе третьего ареста под стражей оказался житель коммуны Кюньо. Он является фигурантом расследования отдела борьбы с терроризмом Парижа.