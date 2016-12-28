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Градсовет Ленобласти заблокировал планы строителей во Всеволожске

Общество
Инвесторам не позволят строить вблизи Петербурга, не решая транспортные и социальные вопросы

Санкт-Петербург, Ленинградская область, 28 Декабря 2016, 13:15 — REGNUM  Градостроительный совет Ленинградской области дал отрицательное заключение и отправил на доработку два проекта планировки территории во Всеволожске, где ведется масштабное жилищное строительство. Об этом ИА REGNUM сообщила 28 декабря пресс-служба областного правительства. Причиной отказа в согласовании стали неудовлетворительные параметры проектов, нарушающих действующие в регионе нормативы.

Как отмечается, проект планировки микрорайона «Южный» отправлен на доработку, поскольку он не учитывал замечаний администрации Ленинградской области и жителей Всеволожска. Проект не соответствовал региональным нормативам и не предлагал решений по вопросам транспортной инфраструктуры.

Критике членов Градсовета подверглась идея сооружения паркингов на въезде в город со стороны Колтушей и другие неприемлемые предложения авторов проекта.

Также на Градсовете «завернули» проект планировки микрорайона «Румболово» во Всеволожске, где планировалось возведение жилья для 17 тыс. человек.

«Причинами стали: отсутствие в представленных документах планировочных решений по вопросам дорожного обслуживания и буферной зоны между высотной застройкой и зоной индивидуального жилищного строительства», — пояснили в областной пресс-службе.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подчеркивает, что строительные проекты в прилегающей к Петербургу зоне будут находиться под жестким контролем, чтобы не допустить нарушения прав местных жителей и обострения социальных проблем.

Параллельное или даже опережающее возведение социальных объектов и дорог станет непременным условием выдачи новых разрешений на застройку. А сами нормативы строительства будут пересмотрены в сторону снижения плотности и этажности.

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Строительство жилья
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