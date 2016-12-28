Петицию о лишении Рынски гражданства РФ подписали 150 тыс. человек

Москва, , 13:05 — REGNUM Более 150 тыс. человек поддержали петицию о лишении российского гражданства журналистки Божены Рынски и выдворении ее за пределы страны. По данным на 13:00 мск 28 декабря, мнение автора петиции разделяет 154 631 человек. Обращение, адресованное президенту России и депутатам Государственной думы, опубликовал в Сети житель Ростова-на-Дону Сергей Пушкин. Поводом для создания петиции стало высказывание Рынски, в котором она выражает радость в связи с гибелью журналистов НТВ при крушении самолета Ту-154 над Черным морем. Узнав об авиакатастрофе, жертвами которой стали 92 человека, Божена Рынска написала на своей странице в Facebook, что огорчена гибелью музыкантов ансамбля Александрова. «Нет бы весь борт НТВ», — добавила она, после чего продолжила: «Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съёмочной группы НТВошек, но остальные-то почему?» Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Рынски «уродливым проявлением сумасшествия». По его мнению, жёсткая реакция общественности в этом случае «абсолютно понятна и оправдана».

Читайте также: Генпрокуратура проверит высказывания Рынски о жертвах катастрофы Ту-154