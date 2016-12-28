Интернет-пользователи ломают голову над снимком с недостающими ногами
Есть предположения, что ноги спрятаны за спинами соседок
Москва, 28 Декабря 2016, 13:00 — REGNUM В интернете под фотографией шести девушек, сидящих на диване, развернулась дискуссия на тему: почему не у всех участниц фотосессии на снимке присутствую ноги. Загадочная фотография опубликована на сайте reddit.com.
На диване сидят пять девушек. Однако на полу при этом видны четыре пары ног. Ещё одна участница фотосессии расположилась на подлокотнике.
«Может быть, она диван-кентавр?» — спрашивают пользователи.
Пользователи предполагают, что ноги где-то за спиной. Стоит отметить, что девушки сидят, непринуждённо улыбаясь.
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