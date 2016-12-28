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В Неаполе почтили память жертв крушения Ту-154

Общество
Жители города принесли цветы и зажгли свечи у Почетного консульства России в Неаполе

Неаполь, Италия, 28 Декабря 2016, 12:50 — REGNUM  Вечером 27 декабря жители Неаполя принесли свечи и цветы к дверям Почетного консульства России в Неаполе, чтобы почтить память жертв крушения Ту-154, унесшего жизни 92 человек.

Скорбящие, среди которых были не только граждане России, но и Украины, Белоруссии, ДНР, ЛНР и Италии, прочитали молитву и возложили цветы.

«Эта большая трагедия поразила весь мир, — сказал Почетный консул России в Неаполе Винченцо Скьяво. — Италия скорбит вместе с Россией. Эта огромная боль объединяет наши страны, хор имени Александрова знаменит в нашей стране, выдающиеся итальянские деятели не раз имели честь выступать с исторических хором когда-то СССР, а теперь Российской Федерации».

«Мы соболезнуем родным и близким погибших, мы, славяне, с Россией в эти тяжелые времена», — заявили представители культурных ассоциаций Украины и Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Ту-154 Минобороны России разбился утром 25 декабря. Рейс направлялся на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, на борту самолета находилось 92 человека, в том числе артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, журналисты трёх федеральных телеканалов, доктор Елизавета Глинка, начальник департамента культуры Минобороны Антон Губанков.

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