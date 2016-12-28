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Ушел из жизни автор «Обитателей холмов» Ричард Адамс — биография

Общество
Тринадцать изданий сначала отказались печатать рукопись о приключениях кроликов

Лондон, 28 Декабря 2016, 12:35 — REGNUM  Английский писатель Ричард Адамс, создавший известный сказочный роман «Обитатели холмов» (Watership Down), скончался на 97-м году жизни. Такое сообщение опубликовано на официальном сайте писателя.

«Горячо любимая Ричардом семья сообщила со скорбью, что их дорогой отец, дед и прадед скончался в канун Рождества (24 декабря)», — говорится в сообщении.

Ричард Джордж Адамс родился 9 мая 1920 года в городе Ньюбери графства Беркшир, в период с 1940 по 1946 год служил в британской армии, был участником Второй мировой войны. С 1948 года Адамс изучал новейшую историю и литературу в Оксфордском университете.

В 1949 году состоялась его свадьба с Элизабет Акланд, у пары родились две дочери. Именно для них Адамс придумал свою первую историю про диких кроликов с Уотершипского холма, с которыми происходят разные приключения. За основу писатель взял события битвы за Остербек в Голландии, происходившей в 1944 году. Позднее дочки попросили записать понравившуюся им историю — так и появился самый известный роман Ричарда Адамса.

Тринадцать изданий отказались печатать рукопись, после чего в 1972 году книгу принял небольшой издательский дом Rex Collings. Роман получил ряд наград в качестве лучшей книги для детей и стал основоположником такого литературного направления, как «фэнтези о животных». Впоследствии из-под пера Адамса вышли другие романы, а также поэмы и рассказы.

Писатель являлся членом Королевского общества литературы, входил в Королевское общество искусств, возглавлял Королевское общество по защите животных от жестокого обращения и выступал за то, чтобы в Англии была запрещена охота на лис.

В 1978 году режиссер Мартин Розен снял по мотивам «Обитателей холмов» анимационный фильм «Опаснейшее путешествие». Лента получила ряд престижных международных премий.

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