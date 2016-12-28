В Забайкалье мэр избил пенсионера

Могочи, Забайкальский край, , 12:27 — REGNUM Мировой судья в Могочинском районе Забайкальского края вынес постановление о возвращении уголовного дела в отношении мэра города Могочи Евгения Краснова межрайонному прокурору для устранения препятствий в дальнейшем рассмотрении дела, передает «Вести-Чита». В постановлении о возвращении дела суд указал, что имеются основания для предъявления обвинения в совершении более тяжкого преступления.

Органы предварительного следствия обвиняли градоначальника по ч. 1. ст. 116 УК РФ в причинении потерпевшему телесных повреждений, не повлекших вреда здоровью. Мэр не признавал своей вины в избиении мужчины, а потому настоял на экспертизе с целью определения тяжести вреда здоровью.

Между тем назначенная судом комиссионная судебно-медицинская экспертиза подтвердила не только наличие побоев у Виктора Устина, а также показала, что в действительности мэр причинил пенсионеру вред здоровью средний степени тяжести, а не легкий, как было зафиксировано ранее в материалах дела.

В связи с выявленными обстоятельствами прокурор в судебном заседании заявил ходатайство о возвращении уголовного дела для устранения препятствий в его рассмотрении судом.

В постановлении суд указал, что «полагает возвратить дело прокурору, поскольку наступили новые общественно опасные последствия, являющиеся основанием для предъявления Краснову обвинения в совершении более тяжкого преступления».

По словам юриста Романа Сукачева, после возвращения уголовного дела в прокуратуре уголовное дело в отношении мэра Краснова переквалифицируют со ст. 116 УК Ф на умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью по статье 112 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает ограничение свободы либо принудительные работы на срок до трех лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. После переквалификации преступления дело в отношении мэра будет рассматривать уже районный, а не мировой суд.

Напомним, мэр Могочи 35-летний Евгений Краснов обвиняется в том, что ночью на лестничной площадке дома избил своего соседа Виктора Устина. За несколько часов до этого инцидента сосед назвал супругу градоначальника «мэршей, которой все можно».

В ходе судебного разбирательства Виктор Устин пояснил, что в его квартире случилась сильная течь, вода капала прямо с потолка. Сантехники управляющей компании сообщили, что проблема течи в квартире этажом выше, где проживает глава городского поселения.

При встрече с супругой мэра на лестничной площадке 20 ноября 2015 года Виктор Устин пожаловался на течь, на что женщина ответила грубостью. Мужчина обиделся и в ответ супругу градоначальника назвал «мэршей, которой все можно».

Ночью мэр пришел к пенсионеру, схватил за горло, требовал извинений перед женой. Затем ударил головой об дверь. На лбу пенсионера вскочила шишка, была разбита переносица, из раны на носу побежала кровь, но мэра это не остановило. Он схватил мужчину за правую руку, заломил ее за спину и швырнул на пол. Супруга чиновника все это время была рядом и спокойно наблюдала за избиением.

В результате избиения у пенсионера серьезно пострадала рука. После длительного лечения в местной поликлинике мужчину госпитализировали в Дорожную клиническую больницу в Читу. На больничной койке потерпевший провел почти два месяца. Полмесяца находился в центре восстановительной медицины и реабилитации «Карповка».