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Ингушетия отправит новогодние подарки детям погибших в катастрофе под Сочи

Общество
Глава республики выразил соболезнование родным погибших и возложил цветы к зданию ансамбля имени Александрова

Магас, 28 Декабря 2016, 11:58 — REGNUM  Семьям тех, кто летел в самолете Ту-154, потерпевшем крушение под Сочи, отправят новогодние подарки от главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. По его словам, таким образом он решил хоть как-то поддержать семьи погибших, сообщает пресс-служба главы региона.

Как отметил ингушский лидер, он был лично знаком с художественным руководителем Академического ансамбля имени Александрова Валерием Халиловым. За три недели до трагедии Евкуров встречался с ним и обговаривал участие прославленного коллектива в праздновании 25-летия Ингушетии.

Валерий Халилов пообещал разучить с коллективом две-три песни на ингушском языке, написал Евкуров на своей странице в Instagram. Премьера песен должна была состояться в Кремлевском зале, на юбилейном концерте. К глубокому сожалению, этим планам не суждено было сбыться. Выразив надежду на то, что, несмотря на случившуюся трагедию, оставшаяся часть коллектива найдет в себе силы возродиться и поддерживать высокий уровень профессионализма, глава Ингушетии сказал: «Мы еще услышим ингушские песни в исполнении этого легендарного ансамбля».

Юнус-Бек Евкуров выразил глубокое соболезнование родным и близким погибших и возложил цветы к зданию ансамбля песни и пляски имени Александрова.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря под Сочи произошла авиакатастрофа самолета Ту-154, на котором летели артисты ансамбля имени Александрова, журналисты трех российских телеканалов и доктор Лиза. Самолет направлялся на военную базу Хмеймим в Сирии. Он вылетел из Москвы и сел в Сочи на дозаправку. Авиакатастрофа произошла спустя несколько минут после взлета. Лайнер рухнул в Черное море. Все 92 человека, находившиеся на борту воздушного судна, погибли.

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Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем
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