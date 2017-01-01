База нотариальных доверенностей будет доступна в интернете

Москва, , 14:40 — REGNUM В интернете появится круглосуточный бесплатный доступ к сведениям о нотариально удостоверенных доверенностях, сообщает ИА REGNUM. Соответствующие поправки, принятые Госдумой к закону о нотариате, вступили в силу 1 января.

В открытом доступе будут содержаться сведения о нотариусе, удостоверившем доверенность, дате ее удостоверения, регистрационном номере в реестре нотариальных действий Единой информационной системы нотариата. Если доверенность отменена, то в базе данных будут указаны дата и время отмены. Можно будет проверить в интернете подлинность любой доверенности. При этом содержание документа раскрываться не будет.

«Сейчас на сайте Федеральной нотариальной палаты (ФНП) есть лишь реестр (reestr-dover.ru) отмененных доверенностей, он будет также доступен и в 2017 году. Использование же нового реестра не вызовет трудностей: нужно только вписать в поисковые окна специального сервиса дату удостоверения доверенности и ее реестровый номер», — рассказывает адвокат, партнер юридической фирмы «ЮСТ» Анна Котова-Смоленская.