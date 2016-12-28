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МВД предлагает ограничить задержание нетрезвых 48-ю часами

Общество
Министерство разработало законопроект
На «больничном». Советский плакат На «больничном». Советский плакат

Москва, 28 Декабря 2016, 11:41 — REGNUM  Законопроект, предполагающий запрет на задержание лиц, находящихся в состоянии опьянения, на срок более 48 часов, разработало МВД. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

Срок административного задержания лица, находящегося в состоянии опьянения, исчисляется с момента вытрезвления, но не может превышать 48 часов.

Кроме того, согласно инициативе, составление протокола об административном правонарушении и иные совершаемые в рамках производства действия должны быть отложены до вытрезвления задержанного.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 17 ноября Конституционный суд РФ признал несоответствующей основному закону страны норму КоАП, которая позволяет задерживать граждан в состоянии опьянения больше чем на 48 часов. Поводом для рассмотрения дела стала жалоба жителя Москвы Евгения Сизикова, который был задержан в марте 2013 года в нетрезвом состоянии.

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