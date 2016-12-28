В Эстонии за 2016 год совершено 42 убийства и 8500 краж

Таллин, , 11:38 — REGNUM



Уровень преступности в Эстонии за 11 месяцев 2016 года снизился в годовом сравнении на девять процентов, также снизилось число убийств. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщает эстонское издание «Столица» со ссылкой на данные BNS.

За одиннадцать месяцев совершено 26 903 преступления, что на 2823 преступления (девять процентов) меньше в годовом сравнении. В день фиксируется правоохранительными органами до 82 преступлений. Совершено почти 8500 краж, задержаны 950 крупных партий наркотиков, зарегистрированы 141 изнасилование и 42 убийства. Сообщается, что общее число преступлений в Эстонии достигло рекордно низкой отметки и вырос процент раскрытых преступлений. Если в 2005 году было зарегистрировано 55 586 преступлений, а в 2008 году этот показатель по-прежнему превышал 50 000, то в новом десятилетии число преступлений заметно ниже отметки в 50 000 и постоянно снижается. В 2013 году оно стало ниже показателя 40 тысяч — 39 631, а в 2015 году — 32 575 преступлений.

В 2015 году вырос процент раскрытых преступлений. По статистике Министерства юстиции Эстонии, следственные учреждения раскрыли 20 472 преступления, то есть 63 процента зарегистрированных преступлений. В 2014 году этот показатель составил 52 процента, в 2013 и 2012 году 53 процента, а в 2011 году 55 процентов.