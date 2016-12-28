В Москве уроженка Киргизии продавала соотечественникам фальшивые авиабилеты

Из-за этого уже свыше 40 киргизстанцев не смогли попасть на родину в канун Нового года

Бишкек, , 11:35 — REGNUM Сотрудники российских правоохранительных органов совместно с киргизскими коллегами задержали в столице России гражданку Киргизии, продававшую соотечественникам фальшивые билеты на авиарейсы «Москва — Бишкек» и «Москва — Ош». Об этом сообщил официальный представитель МВД Киргизской Республики в Российской Федерации Аскат Алиев.

По словам милицейского чиновника, мошенница успела реализовать более 200 поддельных авиабилетов, из-за чего уже свыше 40 киргизстанцев не смогли вылететь на родину в канун новогодних праздников.

«Многие из этих людей не знали, что купили фальшивые билеты. Эти люди хотели поехать к своим семьям, детям и встретить Новый год в кругу семьи, теперь же им не надо ехать в аэропорт, потому что билеты фальшивые», — подчеркнул Аскат Алиев и призвал всех пострадавших от противозаконных действий этой женщины обратиться в правоохранительные органы.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, около 700 тыс. граждан Киргизии (свыше 11,6% населения республики) трудятся за рубежом, а по неофициальным, их количество значительно выше — почти 1,2 млн (около 20% населения). При этом порядка 80% киргизских мигрантов работают в России, 15% — в Казахстане, а оставшиеся 5% — в других государствах ближнего и дальнего зарубежья.