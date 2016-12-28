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Воронежские волонтеры накормят бездомных в канун Нового года

Общество
Каждый, кто нуждается, получит тарелку супа и мандарины в честь праздника

Воронеж, 28 Декабря 2016, 11:34 — REGNUM  В Воронеже волонтеры организуют акцию по раздаче продуктов людям, не имеющим своего дома, сообщили ИА REGNUM в благотворительной организации «Рассвет». Акция состоится 30 декабря в 17:00 у надземного пешеходного перехода железнодорожного вокзала «Воронеж-1».

Предновогодняя раздача продуктов бездомным — акция, ставшая уже традиционной. Каждый, кто нуждается, получит тарелку супа и мандарины в честь праздника.

Волонтеры предлагают воронежцам присоединиться к акции. К месту раздачи можно приносить любые продукты и праздничные блюда.

«В прошлом году раздача пищи бездомным происходила 1 января. Жители города тоже пришли накормить обездоленных и принесли с собой новогодние блюда и кусочки тортов», сообщила корреспонденту ИА REGNUM один из волонтеров организации «Рассвет» Ольга Калинина.

Воронежская региональная благотворительная общественная организация «Рассвет» с 2012 года осуществляет благотворительную деятельность, направленную на оказание помощи социально незащищенным слоям населения, содействует утверждению здорового образа жизни в семье и в обществе.

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