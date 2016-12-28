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В Мурманске завершился ремонт детской поликлиники

Общество
Комиссия выявила недочёты в работе строителей

Мурманск, 28 Декабря 2016, 11:00 — REGNUM  

Ремонт детского филиала поликлиники на Лобова 33/2 в Мурманске завершён. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сообщается в городском сообществе «Отстоим филиал детской поликлиники №5 Мурманска» в соцсетях.

«Комиссия Минздрава приняла объект, однако, выявила некоторые несоответствия и вынесла предписание строителям их устранить, — отметили члены родительского комитета. — По заверению чиновников, документы на получение лицензии будут поданы 9 января. Прибавляем 30 дней».

Напомним, в середине декабря стало известно, что ремонтные работы в закрытом филиале детской поликлиники в удалённом районе Мурманска будут завершены, как и предполагалось, к 20 декабря. Такое заявление сделала заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк.

Как сообщила чиновник, после ремонта в ранее закрытом филиале откроются процедурный и прививочный кабинеты.

Добавим, власти лишили жителей областного центра единственной в микрорайоне детской поликлиники в уходящем, 2016 году: в Минздраве посчитали, что медицинское обслуживание 3 тысяч детей должно осуществляться там, где созданы условия для этой работы. То есть не на Лобова — в шаговой доступности для большинства возмущённых родителей, а на Инженерной — учреждении, где консультируются и лечатся жители Ленинского района Мурманска.

В итоге более тысячи горожан выступили против так называемой оптимизации и призвали чиновников к ответу.

Читайте ранее в этом сюжете: Мурманским родителям вернут закрытый филиал детской поликлиники

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