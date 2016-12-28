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А воз и ныне там: Чего не дождались якутяне в 2016 году?

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Решение проблем, которые должны кардинально изменить жизнь в республике, отложено на потом. Обзор неслучившихся итогов года
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Якутск, 28 Декабря 2016, 11:33 — REGNUM  2016 год не стал для Якутии годом сбывшихся ожиданий. Люди не дождались онко‑ и перинатального центров, тема строительства моста через реку Лена не изобилует конкретикой, а по долгожданному участку железной дороги Томмот-Якутск-Нижний Бестях так и не запустили пассажирские перевозки. Сроки строительства необходимой республике ГРЭС-2 — сорваны, многодетные не могут строиться на земле без электричества, а вместо обещанной детям-инвалидам к 2015 году инклюзивной школы — только сваи, у которых и встретили 1 сентября её будущие ученики.

Железная дорога

О проблеме незаконченного строительства участка железной дороги Томмот-Якутск-Нижний Бестях пока можно с уверенностью сказать только то, что она решается. И, как обещают власти республики, решится в 2017 году. Но обещают жителям региона запустить долгожданные пассажирские перевозки уже более 10 лет, поэтому на этот раз им остаётся только верить.

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На большой пресс-конференции по итогам года глава Якутии Егор Борисов сообщил, что власти республики настаивают на принятии скорейшего решения по замене подрядчика, а приниматься оно должно на федеральном уровне.

Глава Якутии: «Железная дорога становится камнем преткновения»

Сегодня взять на себя работу по устранению недоделок предыдущего, не справившегося с задачей подрядчика, минтранс РФ уговаривает РАО «ЖД». Деньги из федерального бюджета на эти цели уже заложены — 1,9 млрд рублей, а потому власти региона надеются, что железную дорогу якутяне всё-таки дождутся в 2017 году.

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Такие нужные медцентры

На федеральном уровне принято решение о выделении Якутии денег и на строительство онкоцентра — порядка 1,8 млрд рублей. Решение о его возведении было принято ещё в 2014 году, но работы до сих пор не начались: то финансирования сверху не было, то решали проблемы с проектом. Сейчас он проходит госэкспертизу, и, если всё будет хорошо, республике дадут федеральные деньги на долгожданное медчреждение.

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Софинасировать строительство онкоцентра республика уже готова. На это уйдёт более миллиарда рублей, вырученных республикой от продажи драгоценных камней. Ещё 2,2 млрд рублей на эти цели зарезервировано в республиканской инвестиционной компании ОАО «РИК». Построить онкоцентр планируется в 2019 году. Объект очень нужен: в республике высокий уровень смертности от рака, в онкодиспансере Якутии на учёте состоят более 10 тысяч человек.

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Ещё одно важнейшее медучреждение — перинатальный центр — должны были достроить в республике в 2016 году, но этого не случилось, хотя строительство было начато в 2014 году. Субподрядчики объясняют медленные темпы возведения объекта постоянным проволочками с проектно-сметной документацией.

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После заявления премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о необходимости не тормозить строительство перинатальных центров в регионах РФ и взять эти работы под контроль главы регионов, компания ООО «РТ-СоцСтрой» назначила ответственного сотрудника в Якутии. Обещание, что сдвинуть проблему с места поможет назначение куратора, дал глава компании Павел Логинов. Он также выразил надежду на ускорение темпов строительства медучреждения. Руководить возведением перинатального центра в Якутии будет сотрудник ООО «РТ-СоцСтрой» Дмитрий Громазин.

«Русгидро» не успело

Ввод первой очереди ГРЭС-2, которая была призвана решить в Якутии проблему надёжности электроснабжения ещё в 2015 году, также отложили на 2017-ый. Об этом сообщала Счётная палата РФ, проанализировав темпы строительства объекта и выявив существенное отставание от ранее заявленных сроков его завершения, а также риски увеличения стоимости объекта.

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Ответственность за эти проблемы ведомство возлагает на генподрядчика проекта — компанию «Русгидро», отмечая низкое качество её управления строительными объектами. Компания, в свою очередь, объясняла отставание от графика экстремальными холодами, которые приводят к поломке техники и существенно затрудняют работу людей.

Земля без электричества и дорог

По-прежнему не появилось возможности пользоваться щедро выданной государством землёй и многодетных семей Якутии. Инфраструктуры на полученных ими участках нет. К некоторым местам под будущие дома невозможно даже проехать, не говоря уже об электричестве и газе. Тем более речи не идёт о школах и детских садах.

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Семьи, получившие землю без инфраструктуры, а таких в Якутии более 4800, ждут весны, чтобы в очередной раз выйти на митинг и потребовать исполнения указов президента РФ. А пока люди не могут строиться в голом поле, и даже не имеют возможности привезти на свои участки стройматериалы. Глава Якутии Егор Борисов распорядился заняться подведением электричества и газа к участкам, теперь на эти работы в республике должны предусмотреть средства.

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Многоэтажка вместо инклюзивной школы

Дети-инвалиды из Якутска продолжают ждать школу, находясь на домашнем обучении. Старое здание учреждения образования, адаптированного для обучения особых детей, снесли в 2013 году, новое обещали к 2015-му, но до сих пор на школьном участке стоят только сваи.

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Школьную землю мэрия незаконно разделила со строительной компанией, и теперь многоэтажка там строиться, а школа нет. В отношении бывшего заместителя главы Якутска Егора Попова возбуждено уголовное дело, но это строительство школы вряд ли ускорит. Деньги в бюджете города и региона на 2017 заложены, но далеко не в полном объёме. Планируется, что сменить домашнее обучение на посещение адаптированного учебного заведения дети-инвалиды смогут теперь только в 2018 году.

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Мост через Лену обещают без конкретики

Мечта якутского народа — мостовой переход через реку Лена — в 2016 году тоже не сбылась. Построить его обещают к 2022 году, и жителям республики остаётся только верить обещаниям китайских инвесторов. Они настроены серьёзно, уверяет якутян глава республики Егор Борисов, и федеральное финансирование на эти цели тоже будет.

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Возведение мостового перехода, как предполагается, начнётся в 2018 году, строить мост будет корпорация «Синогидро». С нею заключён меморандум о намерениях. Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею строительства моста на условиях концессии с привлечением китайских партнёров.

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