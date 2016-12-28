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Еще 40 особо охраняемых природных территорий создадут на Кубани

Общество
Сделать это планируется в ближайшие десять лет

Краснодар, 28 Декабря 2016, 10:50 — REGNUM  Краснодарский край продолжит и в будущем идти курсом «зеленой экономики». В регионе в ближайшее десятилетие возрастет количество особо охраняемых природных территорий регионального значения. Всего их планируется дополнительно создать 40. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации 28 декабря, по итогам Госсовета по вопросам экологии, который провел президент РФ, заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«Необходимо ужесточать природоохранный режим, чтобы люди имели то зеленое наследство, которое мы получили от наших предков, сохранить все то, что мы имеем», — сказал глава региона.

Сейчас на Кубани 389 особо охраняемых природных территорий регионального значения. Еще 40 появятся в период с 2017 года до 2026 года.

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Напомним, работу по формированию земельных участков в границах зеленых зон и постановке их на государственный кадастровый учет районы и города края начали уже в текущем году. Она должна быть полностью завершена к 1 июля 2017 года. «Первой ласточкой» в создании подобных зон стала краевая столица. Летом текущего года в Краснодаре были созданы четыре особо охраняемые природные территории местного значения, определены их границы и утверждены соответствующие положения. Это скверы Пограничников, имени Жукова, Дружбы Народов и Лазурный. На сегодня в краевом центре создано уже девять таких территорий, и все они поставлены на кадастровый учет.

Между тем, в начале декабря на совещании по формированию и сохранению зеленых территорий края вице-губернатор Сергей Усенко назвал работу по организации особо охраняемых природных территорий (ООПТ) местного значения неудовлетворительной. Так, из 44 муниципалитетов только 12 предоставили информацию о создании 63-х особо охраняемых природных территорий местного значения. Три муниципальных образования и вовсе не представили никаких данных. Однако, в ходе обследования были выявлены 23 территории, которые потенциально могут получить статус ООПТ местного значения.

В настоящее время в Краснодарском крае насчитывается 1886 территорий, занятых зелеными насаждениями, их площадь составляет 5,8 тыс. га. Из них на кадастровом учете числится всего 708. В Сочи 202 территории, занятые зелеными насаждениями и все они стоят на кадастровом учете, в Славянском районе — 225 территорий, из них на учете — 11, в Краснодаре на кадастровый учет поставлено 84 территории.

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