Жители Орла снова протестуют против памятника – Сталину

Орел, , 10:39 — REGNUM Петиция с требованием не допустить установки памятника Иосифу Сталину в Орле появилась на платформе Change.org 26 декабря.

Петицию, адресованной мэру города Василию Новикову, создала жительница Орла.

«В орловской прессе вновь появилась информация о том, что Орловское отделение Общероссийской организации «Дети войны» совместно с региональным отделением компартии продолжают добиваться установки в Орле бюста Иосифа Сталина. Сталина в Орле нет и быть не должно», — говорится в петиции.

Это уже вторая петиция, которую орловские активисты создали в связи с информацией о возможной установке памятника Сталину в городе. Первая, размещенная около года назад, собрала почти 6,6 тыс. подписей.

Вопрос установки памятника Иосифу Сталину в Орле на прошлой неделе вновь подняли представители местного отделения общественной организации «Дети войны»: сейчас идет сбор средств на памятник. По данным местных СМИ, уже зарезервировано место под будущий памятник, изготовлен бронзовый бюст.

Попытку увековечить память Сталина в Орле годом ранее предпринимали представители регионального отделения КПРФ. Был изготовлен бюст Сталина, а установить его рассчитывали в сквере рядом с бывшим кафе «Сказка». Однако сделать этого не удалось.

В этом году объектом негодования орловской общественности стал памятник Ивану Грозному, подаренный Орлу к 450-летию. Монумент планировалось открыть в августе, в дни празднования юбилея. Но горожане выступили резко против — как самого памятника, так и места его установки, перед ТЮЗом. В результате власти решили перенести дату открытия, а затем — и место. Памятник был торжественно открыт 14 октября, его установили на набережной рядом с Богоявленским собором, у слияния рек Оки и Орлика.

Читайте также: «Единство истории России есть священная ценность народа»

Памятники и бюсты Иосифу Сталину за последнее время появились в нескольких российских городах, в основном по инициативе КПРФ. Так, буквально несколько дней назад стало известно о принятом решении по установке памятника Сталину в Архангельске — на территории одного из торговых предприятий.

В Архангельске все-таки откроют памятник Сталину

Ростовская область: в память о вожде в Куйбышево установили бюст Сталину

Несколько дней назад бюст вождю установили в ростовском селе Куйбышеве — на средства местных жителей. Тем временем в Сургуте памятник, установленный в сентябре, демонтировали по решению мэрии.