Более ста домов внесены в новый реестр аварийного жилья на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, , 10:38 — REGNUM На Камчатке формируют реестр аварийных домов, признанных таковыми в период с 2012 до 2017 года, в который уже включены сведения о 115 домах общей площадью порядка 48 тысяч квадратных метров. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края, все данные сейчас собираются для реализации новой жилищной программы.

При этом в эфире одного из местных телеканалов губернатор Камчатки Владимир Илюхин заявил, что «строительство по «аварийке» будет продолжаться», а сформированный перечень станет основой для принятия в крае новой жилищной программы.

На Камчатке программа по расселению из аварийного жилфонда действует с 2014 года. За это время в новые квартиры в различных районах Камчатки переехали более 700 человек. В текущем году новые дома в рамках реализации данной программы сданы в Елизовском, Усть-Камчатском, Алеутском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, неделю назад в столице Камчатки в рамках федеральной программы по «сейсмике» было завершено строительство нового жилого массива. Ввод 4 сейсмостойких домов стал завершающим этапом масштабной работы по созданию одного из самых современных микрорайонов края. Строительство нового жилья в одном из микрорайонов города ведётся с 2009 года. 5 домов на 136 квартир были заселены в 2014 году, ещё 5 — в 2015-м.