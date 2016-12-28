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В Самарской области на 29% снизился уровень наркотизации населения

Общество
…на фоне роста в других регионах Приволжского федерального округа, заявили самарские власти

Самара, 28 Декабря 2016, 10:23 — REGNUM  Уровень наркотизации населения Самарской области по итогам 2016 года составил 309 человек на 100 тыс. населения, что на 29% ниже итогового показателя 2015 года (437 человек). В Приволжском федеральном округе данный показатель составляет 221 человек на 100 тыс., а в Российской Федерации — 220. Такие данные озвучены на заседании областной антинаркотической комиссии, сообщает ИА REGNUM.

В 2016 году на борьбу с наркотизацией граждан из бюджета Самарской области было выделено 39 млн рублей. Как отметил замначальника ГУ МВД региона Алексей Гринь, проводимые мероприятия позволили за последние 5 лет снизить уровень наркотизации населения более чем в 2,2 раза (с 699 в 2011 году до 309 — в 2016-м) на фоне роста данного показателя в ряде субъектов России, входящих в состав ПФО (в Нижегородской области на 19%, в Республике Башкортостан — на 18%).

На совещании было сказано, в комплекс мероприятий, на которые были потрачены 39 млн рублей, вошли: проведение учебно-тренировочных сборов среди подростков, изготовление социальных роликов и обучение работников образования; организована работа по выявлению очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений; в рамках комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2016» во взаимодействии с муниципальными антинаркотическими комиссиями выявлены и уничтожены дикорастущие наркосодержащие растения на территории муниципальных районов Кинельский, Красноярский и Нефтегорский общей площадью свыше 10 гектар.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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