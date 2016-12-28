Среда, 28 Декабря 2016 года
11:11:00 МСК

Жители России назвали наиболее острые проблемы страны: опрос

Общество
Опрос ВЦИОМ

Москва, 28 Декабря 2016, 10:21 — REGNUM  В конце 2016 года в ТОП-3 наиболее острых проблем стран, по оценкам жителей России, вошли низкие зарплаты (18% в декабре — против 13% в январе), экономика в целом (18% — против 23%), здравоохранение (17% — против 7%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Если актуальность проблемы здравоохранения за год существенно выросла, то рост цен стал беспокоить меньше: в январе 2016 года эту проблему отмечали 20%, в декабре — 13% опрошенных. В первую пятерку рейтинга проблем также входит безработица (15%).

Для молодежи от 18 до 24 лет наиболее острыми являются темы экономики (19%), инфляции (17%), безработицы (14%), для людей в возрасте 60 лет и старше — экономика (24%) здравоохранение (23%), низкие пенсии (16%).

ТОП-3 проблем среди женщин: здравоохранение (22%), низкие зарплаты (20%), экономика (18%), среди мужчин: экономика (19%), низкие зарплаты (17%), безработица (13%).

Каждый десятый в числе проблемных тем называет образование (11%), социальную политику (9%), также отмечают низкие пенсии (8%), коррупцию и бюрократию (8%) и др. Значимость внешней политики за последние годы снизилась: если в конце 2014 и 2015 гг. ее называли важной проблемой 12%, то в декабре 2016-го — только 4% граждан.

Опрос проведен 10−11 декабря 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки (при каждом опросе) 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социологические опросы
Главное сегодня
NB!
28.12.16
Радио REGNUM: первый выпуск за 28 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
28.12.16
Максим ИсаевGlobal Times: Абэ выбрал не то место для исторического примирения
ТокиоЯпония Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
28.12.16
Россия испытывает новый «точечный» препарат от рака
МоскваРоссия Онкологические заболевания Общество
NB!
28.12.16
В сети появились первые снимки новейшего китайского истребителя J-31
ПекинКитай Армия Китая Техника
NB!
28.12.16
New York Times: Глава РУСАДА заявила о сговоре в РФ в сфере допинга
МоскваРоссия Допинговые скандалы Спорт
NB!
28.12.16
Премьер-министр Японии: Мы больше никогда не будем вести войну
ВашингтонСША Американо-японские отношения Политика
NB!
28.12.16
Депутаты на корпоративе у Порошенко устроили «шикарные драки» — СМИ
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
NB!
28.12.16
Киев в награду за реформы получил от ЕС €55,125 млн
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
28.12.16
Редакция ИА REGNUMИА REGNUM подает в суд на Марию Захарову за клевету
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.12.16
«2016-й — год выхода экономики России из пике» — эксперт
ЯкутскРоссия Итоги 2016 года Экономика
NB!
28.12.16
«Нефть стремится к $56»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
28.12.16
«Рубль готовится протестировать отметку 60»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
28.12.16
Российские саперы обезвредили мины на тысяче гектаров в Алеппо
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
28.12.16
Госдеп — об обвинении Эрдоганом коалиции США: «Это нелепое заявление»
ВашингтонСША Война в Сирии Политика
NB!
28.12.16
Самым влиятельным брендом в мире вновь признан Apple
ВашингтонСША Международные экономические рейтинги Экономика
NB!
28.12.16
Китай и Боливия расширят военное сотрудничество
ПекинКитай Политика Китая Политика
NB!
28.12.16
Обама готовит России «прощальный подарок» — санкции за кибератаки
ВашингтонСША Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
28.12.16
«День массовых драк» в торговых центрах США — что это было?
АврораСША Массовые драки Общество
NB!
28.12.16
Госдеп США: «Израиль вреден для Ближнего Востока»
ВашингтонСША Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
28.12.16
ООН за вывод поселений из Палестины? — Израиль сделает «наоборот»
ИерусалимИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
28.12.16
Премьер-министр Японии не принес извинений за Перл-Харбор
ГонолулуСША Военный альянс США и Японии Политика
NB!
28.12.16
«Двое замерзли, один скачет» — 27 декабря на фондовом рынке США
Нью-ЙоркСША Фондовый рынок Экономика
ещё главное