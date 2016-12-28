Жители России назвали наиболее острые проблемы страны: опрос

Москва, , 10:21 — REGNUM В конце 2016 года в ТОП-3 наиболее острых проблем стран, по оценкам жителей России, вошли низкие зарплаты (18% в декабре — против 13% в январе), экономика в целом (18% — против 23%), здравоохранение (17% — против 7%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Если актуальность проблемы здравоохранения за год существенно выросла, то рост цен стал беспокоить меньше: в январе 2016 года эту проблему отмечали 20%, в декабре — 13% опрошенных. В первую пятерку рейтинга проблем также входит безработица (15%).

Для молодежи от 18 до 24 лет наиболее острыми являются темы экономики (19%), инфляции (17%), безработицы (14%), для людей в возрасте 60 лет и старше — экономика (24%) здравоохранение (23%), низкие пенсии (16%).

ТОП-3 проблем среди женщин: здравоохранение (22%), низкие зарплаты (20%), экономика (18%), среди мужчин: экономика (19%), низкие зарплаты (17%), безработица (13%).

Каждый десятый в числе проблемных тем называет образование (11%), социальную политику (9%), также отмечают низкие пенсии (8%), коррупцию и бюрократию (8%) и др. Значимость внешней политики за последние годы снизилась: если в конце 2014 и 2015 гг. ее называли важной проблемой 12%, то в декабре 2016-го — только 4% граждан.

Опрос проведен 10−11 декабря 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки (при каждом опросе) 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента.