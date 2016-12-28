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Бегом к трезвости: 1 января жителей Новороссийска зовут на пробежку

Общество
Принять участие в акции сможет любой желающий

Новороссийск, Краснодарский край, 28 Декабря 2016, 10:13 — REGNUM  Нетрадиционным и запоминающимся способом встретить первый день нового года предложили жителям Новороссийска Краснодарского края. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города 28 декабря, всех горожан приглашают на утреннюю пробежку.

Стать участником массового «Забега трезвости» может каждый. Бежать уже изъявили желание почти 100 человек.

«Наша пробежка — это акция за трезвый образ жизни современной молодежи. Мы бежим, во-первых, для себя самих, тренируем свое тело, свою силу воли, радуемся жизни. А во-вторых, агитируем собственным положительным примером за трезвый позитивный и здоровый способ проведения праздников и выходных», — рассказал один из организаторов забега, руководитель клуба «Сварожичи» Александр Горпенко.

Сбор состоится 1 января в 10:00 у памятника Отцам-основателям. Пробежать предстоит до городского пляжа.

Как с сообщало ИА REGNUM, похожим способом решили встретить наступление нового года и в Ростове-на-Дону. В первый день 2017-го у главной городской елки начнется новогодний праздник под названием «Побегай 1 января». Маршрут легкоатлетов-любителей пройдет по улице Пушкинской.

Добавим, что физкультурой и спортом в Краснодарском крае систематически занимаются 44,5% жителей региона или свыше 2,2 млн человек. Это почти на 13% больше, чем в среднем по России.

Сегодня на Кубани действуют 286 спортивных школ и центров спортивной подготовки, в которых совершенствуют мастерство более 211 тысяч детей — почти 40% школьников. Также по месту жительства работают 652 физкультурно-спортивных клуба.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовчанам предлагают 1 января выйти на легкоатлетический старт

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