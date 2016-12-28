Эпидемия ОРВИ — челябинские школьники досрочно отпущены на каникулы

В связи с превышением эпидемиологического порога по гриппу и ОРВИ введены карантинные мероприятия

Челябинск, , 09:55 — REGNUM На Южном Урале отмечен резкий подъём заболеваемости ОРВИ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора Челябинской области.

За прошедшую неделю зарегистрировано 36 613 случая ОРВИ, в их числе и 31 случай гриппа, что выше уровня прошлой недели на 19%. В самом Челябинске за прошедшую неделю зарегистрировано 17 974 случая ОРВИ, что выше уровня предыдущей недели на 20%. Превышение эпидемиологического порога заболеваемости отмечено в 24 муниципалитетах области.

Постановлением главного санитарного врача региона с 23 декабря 2016 в регионе введены карантинные мероприятия в медицинских и социальных учреждениях. С 27 декабря школьники Челябинской области находятся на новогодних каникулах.

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области напоминает о важности мер профилактики заражения гриппом и ОРВИ. Для этого рекомендуется избегать контакта с заболевшими лицами, посещение массовых мероприятий, где наблюдается скопление большого количества людей. Также необходимо использовать медицинские маски, и соблюдать меры личной профилактики. При появлении первых признаков заболевания — повышение температуры, слабости, боли в горле, кашле, незамедлительно вызывать врача на дом.

Напомним, что в Челябинской области по результатам мониторинга в этом году циркулирует вирус гриппа типа А3. Приход именно этого штамма вируса был спрогнозирован и учтен при вакцинации населения. В 2016 году на Южном Урале от гриппа было привито более 1 миллиона 70 тысяч людей, что составило 33,1%.