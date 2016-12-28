Ликвидаторы школ Брянщины перевозят детей по разбитым дорогам

Пока жители села в Брянской области в суде добиваются отмены решения о закрытии школы, дети каждый день ездят на занятия по разбитой дороге

Красногорский район, Брянская область, , 09:42 — REGNUM В предыдущей статье мы рассказывали о том, что жителям деревни Старое Колышкино, расположенной в Дубровском районе Брянской области, удалось добиться в суде признания незаконным постановления о ликвидации школы, в которой учатся их дети. Однако суды не всегда становятся на сторону граждан в их стремлении защитить права своих детей на качественное доступное образование.

Яркий тому пример — Кибирщинская школа, расположенная в отдалённом уголке Красногорского района Брянской области. Суд первой инстанции здесь стал на сторону ликвидаторов. Брянский областной суд также не внял доводам кибирщинцев.

В частности, они настаивали на том, что незаконно закрывать школу без выполнения мер по обеспечению безопасности подвоза детей до другого образовательного учреждения. Дорога здесь явным образом не соответствует требованиям ГОСТа, а значит, осуществлять по ней подвоз детей нельзя.

В таком состоянии дорога была в тёплое время года. Как должны были поступить чиновники? В первую очередь привести дорогу в соответствие с требованиями безопасности, а уж потом и начинать разговор о закрытии школы.

Что мы имеем сейчас? Наступила зима. Утром, когда ещё темно, дети добираются до автобуса по неосвещённой дороге. Их ожидает та же бетонная плита, только присыпанная снегом, ведь навес над остановочным пунктом так и не появился. С окон бывшего магазина исчезли агитационные портреты кандидатов в депутаты Госдумы.

Впереди заснеженная дорога, полная выбоин, с несколькими опасными поворотами, местами настолько узкая, что с трудом разъезжаются два легковых автомобиля.

К чему привели действия чиновников? К тому, что дети, чтобы получить знания, теперь должны дважды в день рисковать жизнью.

Недавно смертельное ДТП в Югре, унесшее жизни десятка детей, всполошило всю страну. Каждый раз, как только случается что-то подобное, все сперва разводят руками и недоумевают, как такое могло произойти, потом кто-то оказывается на скамье подсудимых. Но, к сожалению, наказание ответственных не возвращает человеческие жизни. А вот искоренение преступного разгильдяйства чиновников и равнодушия судей способно было бы предотвратить множество трагедий.

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Всюду заявляется о необходимости усиления мер безопасности при перевозке детей. А красногорские чиновники, прекрасно зная, в каком состоянии находится дорога до Кибирщины, закрыли там школу и по сей день продолжают настаивать, что сделали всё правильно, заботясь о детях.

К слову, 26 января стало известно о том, что глава Красногорского района администрации, Владимир Горелый, инициировавший ликвидацию Кибирщинской школы, подал в отставку.

Сейчас точно неизвестно, чем руководствовался Брянский областной суд, и почему он остался безразличен к проблеме жителей глубинки. Возможно, судьям трудно себя представить на месте кибирщинцев и понять, каково это, отправлять своё чадо за знаниями с риском для жизни.

Родители ожидают получения мотивировочной части решения Брянского областного и заявляют, что намерены дойти до Верховного Суда Российской Федерации. Тем временем прокуратура на их жалобы отвечает, что нарушений при перевозке детей не обнаружено.