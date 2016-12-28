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Общественный транспорт Екатеринбурга: остановится ли метро?

Общество
Руководители ищут выход из тяжелой экономической ситуации

Екатеринбург, 28 Декабря 2016, 09:26 — REGNUM  В Екатеринбурге «Муниципальное объединение автобусных предприятий» работает с постоянными убытками. Об этом журналистам заявил руководитель организации Владимир Кайсаров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Компенсации из бюджета, а также доходы от перевозки пассажиров не компенсируют наши расходы, а соответственно у предприятия постоянные убытки. Ситуация сложная, критическая — по топливу, так как у нас большие долги перед поставщиками», — отметил руководитель.

По его словам, кредиторская задолженность предприятия — порядка 400 млн рублей. А средний возраст автобусов — более 10 лет. 109 новых машин работают на газомоторном топливе. В ближайшее время предприятие получит 60 новых низкопольных автобусов.

В метро Екатеринбурга ситуация тоже непростая. Всего здесь в эксплуатации находятся 62 вагона, из них 54 — с 1989 года. В 2020 году срок их эксплуатации должен завершиться. Подвижной парк должен быть либо капитально отремонтирован, либо заменён. В противном случае последствия могут быть самыми печальными.

При этом себестоимость проезда, как уверяют в метро, составляет 29 рублей, а действующий в городе тариф — 26. Фактически же, с учётом льготников, средняя стоимость поездки составляет 21 рубль.

Представители транспортных организаций города настаивают на повышении стоимости проезда. Заявки от них уже поступили в региональную энергетическую комиссию.

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Повышение тарифов на проезд в общественном транспорте
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