Открытие нового аэропорта Берлин-Бранденбург будет отложено — СМИ

Новый аэропорт будет введен в эксплуатацию в начале 2018 года

Берлин, , 09:23 — REGNUM Открытие нового немецкого аэропорта Берлин-Бранденбург вновь отложено, сообщает 28 декабря Deutsche Presse Agentur со ссылкой на источники знакомые с ситуацией.

Новый аэропорт будет введен в эксплуатацию в начале 2018 года, а не в конце 2017, как было запланировано, сообщил источник.

Напомним, в течение последних нескольких месяцев ходят слухи о том, что открытие аэропорта будет отложено в пятый раз.

Ранее правительство Германии приказало остановить строительство аэропорта Берлин-Бранденбург, так как крыша здания была под угрозой обрушения из-за большой массы системы вентиляции. Планируют снести сотни стен внутри здания, так как внутренняя проектировка аэропорта не отвечает требованиям пожарной безопасности.

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