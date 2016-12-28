Под Челябинском найден бивень древнего степного слона

Сосновский район, Челябинская область, , 08:42 — REGNUM Фрагмент бивня, обнаруженный в августе 2015 года в Сосновском районе Челябинской области, принадлежит не шерстистому мамонту, а более древнему животному — предположительно, трогонтериевому слону. Останки этих млекопитающих находят крайне редко., сообщил корреспонденту ИА REGNUM спелеоархеолог, старший научный сотрудник Центра историко-культурного наследия Челябинска Владимир Юрин.

Специалист объяснил, что о необычной находке ему рассказал однокурсник по военному училищу. Мужчина копал в гараже погреб, когда наткнулся на окаменелый предмет. По словам Юрина, подобное произошло впервые. Кроме того, редчайший случай — хозяин участка не только остановил свои работы и сообщил специалисту о находке, но и вместе с членами семьи помогал вести раскопки.

«Много случаев знаю — выкопают втихую, я об этом узнаю через несколько месяцев, лет или десятилетий, когда находки уже куда-то проданы или разрушились», — сообщил Юрин. «Бывает, те, кто находит зубы или бивни мамонтов, держат их у себя, пытаются продать, но не могут. А тут мне сразу позвонили», — пояснил он.

Длина бивня составляет 1,87 метра — это самый длинный фрагмент бивня, извлеченный на Урале из земли научными методами, а также самый крупный из таковых, ныне находящихся в музеях Урала. Кроме того, бивень трогонтериевого слона был отреставрирован, чего ранее на Урале не происходило, сказал специалист.

В настоящее время находка является одним из основных экспонатов Сосновского районного историко-краеведческого музея, расположенного в селе Долгодеревенском. Еще при первоначальном осмотре находки представитель Уральского отделения РАН, один из ведущих специалистов Урала и России по мамонтовой фауне Павел Косинцев предположил, что бивень принадлежит не мамонту, а трогонтериевому слону или лесному слону — животным, обитавшим на Земле раньше шерстистых мамонтов, в период среднего плейстоцена (от 780 до 120 тыс. лет назад). Как пошутил спелеоархеолог, таких животных ученые называют «папонтами» — прародителями мамонтов.

В конце декабря были получены первые отчеты по изучению проб грунта с места, где был найден бивень. Он лежал на глубине 2,4 метра — на дне древнего русла реки Зюзелга, которая сегодня протекает в 175 метрах от места находки. По оценкам специалистов, обладателем бивня был взрослый самец лесного или трогонтериевого слона возрастом от 35 до 55 лет, живший примерно 700 тыс. лет назад.

«Пока точную датировку не делали. Дело в том, что радиоуглеродный анализ в таком случае бессмысленен», — пояснил Владимир Юрин. Точная видовая принадлежность и возраст Ключевского слона сейчас устанавливаются. Результаты экспертизы должны стать известны в ближайшее время, добавил специалист.

Сейчас Владимир Юрин работает над реставрацией другого бивня — на этот раз мамонта, найденного в Верхнеуральском районе на берегу реки Уфимка. Бивень в свежей промоине обнаружил студент колледжа, юноша нашел в интернете телефон спелеоархеолога и сообщил ему о своей находке.

Трогонтериевый слон, или степной мамонт, имел высоту в плечах до 4,7 м, а его вес мог достигать 10 т. Бивни самцов были до 5 м длиной, обитали такие животные на территории Западной Сибири, современного Казахстана, а также в местности, относящейся сегодня к Ставропольскому и Краснодарскому краям. Трогонтериевый слон относился к крупнейшим представителям хоботных из всех, что когда-либо обитали на Земле.