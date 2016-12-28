Кудрин предложил гражданам РФ поговорить о будущем

Центр стратегических разработок объявил о новом проекте, в рамках которого запущен сайт «Россия будущего»

Москва, , 08:31 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин на встрече обсудили ход подготовки программы «Стратегия развития России с 2018 по 2024 год».

В сообщении на официальном сайте правительства РФ отмечается, что Медведев и Кудрин также обсудили взаимодействие экспертов ЦСР и федеральных органов исполнительной власти. Над программой ЦСР работает по поручению президента РФ.

Позже Центр стратегических разработок объявил о новом проекте, в рамках которого запущен сайт «Россия будущего» для обсуждения имеющихся в стране проблем.

«Приглашаем к разговору о будущем страны», — написал Кудрин в своем микроблоге в Twitter.