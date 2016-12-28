Правительство разрешило выращивать коноплю на севере Таиланда

Реализация программы по использованию наркотического растения в медицинских целях начнется в 2017 году

Бангкок, , 08:19 — REGNUM Правительство Таиланда одобрило выращивание конопли в шести северных провинциях страны, в рамках проекта по использованию наркотического растения в медицинских целях, заявил генеральный секретарь Управления по контролю за оборотом наркотиков (ONCB) Сиринья Ситдихай, сообщает 28 декабря Bangkok Post.

Реализация программы по использованию наркотического растения в медицинских целях начнется в 2017 году. Коноплю будут выращивать в провинциях Чиангмай, Чианграй, Нан, Так, Пхетчабун и Мэхонгсон, заявил Ситдихай.

На плантациях северных провинций будут выращивать виды конопли, в которых уровень психоактивных компонентов тетрагидроканнабинола не будет превышать 1%. Из этой конопли будут изготавливать марихуану для использования в медицинских целях.

Если на плантациях будут обнаружены виды конопли, в которых уровень психоактивных компонентов тетрагидроканнабинола превысит 1%, виновные будут наказаны в соответствии с законом, добавил Ситдихай.

Напомним, что в Таиланде разрешено использование марихуаны в медицинских целях, также проводятся исследования медицинского потенциала метамфетамина и кратома. Табачные фабрики получат право закупать выращенную на севере Таиланда коноплю.

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