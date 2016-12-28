Постпред РФ при ЕС: В стратегии Брюсселя нет отмены виз для России

Брюссель, , 07:50 — REGNUM Постоянный представитель России при Европейском Союзе Владимир Чижов заявил, что в направлении отмены визового режима для российских граждан ЕС не намерен существенно продвинуться. При этом небольшие шаги делаются — например, что касается расширения практики выдачи многократных виз. Об этом Чижов сообщил в интервью газете «Известия».

На вопрос, будет ли упрощаться визовый режим России со странами ЕС, Чижов ответил, что «процесс идёт». «Если говорить о стратегической цели — отмене визового режима, то тут я настроен более скептически. Отмена визового режима в принципе сейчас не самое модное занятие в Евросоюзе», — сказал он.

Чижов подчеркнул, что для Украины и для Грузии, например, решение отложено до весны. «Во-вторых, по моим наблюдениям, среди российских граждан степень энтузиазма в получении безвизового режима со странами Евросоюза немного снизилась. Я могу ошибаться, глядя на это из Брюсселя, но похоже, что так и есть», — сказал он.

Также Чижов обратил внимание на размывание безвизового режима с теми странами, с которыми у ЕС он уже имеется. Так, скоро будет внедрена система ETIAS: чтобы въехать на территорию, человеку, несмотря на безвизовый режим, всё равно нужно будет заранее в электронном виде отправить свои паспортные данные на платную проверку. И ему, в принципе, могут отказать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил, что безвизовый режим в Европе должен быть обеспечен в отношении всех граждан. Визовый режим — анахронизм. «И вне зависимости от того речь идет об Украине или Грузии, я считаю, что в отношении всех граждан безвизовый режим должен быть обеспечен», — сказал он.

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