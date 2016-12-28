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В Индонезмм губернатора Джакарты судят за богохульство

Общество
Главе столицы страны грозит до пяти лет лишения свободы

Джакарта, 28 Декабря 2016, 05:44 — REGNUM  В Индонезии продолжается судебный процесс над губернатором Джакарты Басуки Чахая Пурнама, которого мусульмане страны обвиняют в богохульстве, на очередном судебном заседании аргументы адвокатов были отвергнуты, следующие заседания должны вынести окончательный вердикт, передает The Washington Post 28 декабря.

Известно, что в случае осуждения губернатору-христианину, которому инкриминируют «оскорбительные» комментарии в отношении Корана, грозит до пяти лет лишения свободы.

Губернатор Басуки Чахая Пурнама, первый не-мусульманин, ставший главой Джакарты, считается «правой рукой» президента страны Джоко Видодо. В случае его осуждения властям Индонезии грозит серьезный политический кризис. При этом «уличный» кризис в Индонезии, население которой, в основном, является мусульманами, уже произошел.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября на улицы столицы Индонезии вышло более 100 тысяч мусульман с требованием отставки губернатора Джакарты. Массовые акции переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Следующий митинг протеста произошел в начале декабря, на улицы вышли уже 200 тысяч разгневанных мусульман, массовая акция также закончилась столкновениями со стражами порядка.

Читайте ранее в этом сюжете: Губернатор Джакарты предстал перед судом по обвинению в богохульстве

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