В Румынии, Молдавии и Болгарии произошло землетрясение силой 5,2 балла
Эпицентр находился в румынских горах Вранча
Бухарест, 28 Декабря 2016, 03:59 — REGNUM В Румынии в ночь на среду, 28 декабря произошло землетрясение. Как сообщили в румынском Национальном институте исследования физики Земли (INFP), землетрясение произошло в 1:20 по местному времени (2:20 мск), передает корреспондент ИА REGNUM.
Эпицентр находился недалеко от румынского населенного пункта Нережу на глубине 100 км, а магнитуда составила 5,2 балла по шкале Рихтера. Толчки ощущались также в соседних Молдавии и Болгарии.
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