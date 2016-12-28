В Румынии, Молдавии и Болгарии произошло землетрясение силой 5,2 балла

Бухарест, , 03:59 — REGNUM В Румынии в ночь на среду, 28 декабря произошло землетрясение. Как сообщили в румынском Национальном институте исследования физики Земли (INFP), землетрясение произошло в 1:20 по местному времени (2:20 мск), передает корреспондент ИА REGNUM.

Эпицентр находился недалеко от румынского населенного пункта Нережу на глубине 100 км, а магнитуда составила 5,2 балла по шкале Рихтера. Толчки ощущались также в соседних Молдавии и Болгарии.