Галушка назвал демографическую динамику Дальнего Востока лучшей за 25 лет

«Нужно, чтобы люди приезжали и могли здесь хорошо жить»

Владивосток, , 04:12 — REGNUM Главным итогом уходящего года, по мнению главы Минвостокразвития Александра Галушки, является лучшая за 25 лет демографическая динамика на Дальнем Востоке. По словам министра, демографическая убыль в 2016 году сократилась почти в два раза по сравнению с последними двумя годами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Демографическая убыль населения в 2016 году сократилась почти в два раза по сравнению с последними двумя годами, а если сравнивать с 2013 годом, — то почти в три раза», — обозначил министр РФ по развитию Дальнего Востока.

Александр Галушка добавил, что перед властью стоит задача указанную демографическую тенденцию развивать.

«Нужно, чтобы люди приезжали, могли здесь хорошо жить, реализовывать свой потенциал, чтобы инвестиции на Дальнем Востоке были выгодными и безопасными, а экономика динамично развивалась наряду с социальной сферой», — заявил Галушка на пресс-конференции в ТАСС.

На сегодняшний день, как отметил министр, в Правительстве РФ на заключительном этапе находится работа над концепцией демографического развития ДФО до 2030 года. Ожидается, что в ближайшие дни она будет утверждена.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, миграционная убыль населения на Дальнем Востоке за январь-август уходящего года составила 7 160 человек. Отток населения из дальневосточных регионов за 7 месяцев 2016 года более чем в 2 раза меньше, если сравнивать с показателем 2015 года, тогда уехали 16 116 человек. Активней всего в этом году люди покидали Хабаровский край, Амурскую область и Приморье — 4 379 человек. Положительная динамика наблюдается только в случае с Сахалинской областью — в этом году сюда приехало 353 новых жителя, в 2015 году — 77 человек.